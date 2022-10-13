Страны СВМДА будут сотрудничать в информационной безопасности

13 окт. 11:11

Лидеры стран Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) сегодня на саммите в Астане приняли совместное заявление по сотрудничеству в сфере безопасности использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

"Заявление лидеров СВМДА по использованию информационно-коммуникационных технологий считается принятым", - сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после принятия соответствующего документа, поблагодарив Россию и Китай, курировавшие подготовку данного документа, передает РИА Новости.

Роль ИКТ во всех сферах жизни ощутимо выросла, соразмерно чему увеличиваются риски злоупотребления ее возможностями как в преступных и террористических целях, так и для поддержания безопасности, стабильности и процветания в регионе и мире, основная ответственность за которое лежит на государствах, - говорится в заявлении.

Страны СВМДА будут сближать подходы к обеспечению безопасности ИКТ, развивать сотрудничество по этому направлению, основываясь на всеобще признаваемых принципах международного права, в первую очередь на Уставе ООН, - отмечается в документе.