Техгруппа ЕС в Ереване обсудит дислокацию миссии на границе Армении с Азербайджаном

13 окт. 11:05

Техническая группа Европейского союза приедет сегодня в Ереван для обсуждения конкретных мест дислокации миссии ЕС на границе с Азербайджаном. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян.

Журналисты спросили у него, где именно разместятся члены миссии.

"Эти вопросы до сих пор обсуждаются. Сегодня прибудет техническая группа из Евросоюза, которая также обсудит упомянутые вами вопросы и все критерии, в соответствии с которыми должна быть развернута миссия ЕС по установлению фактов", - приводит слова дипломата ТАСС.

Говоря о возможной отправке в Армению миссии ОДКБ, замглавы МИД Ованнисян пояснил, что Ереван "открыт для всех предложений, с помощью которых будет усилена безопасность страны".

Напомним, 6 октября по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Евросовета Шарля Мишеля в Праге была достигнута договоренность о гражданской миссии ЕС в Армении вдоль границы с Азербайджаном. Миссия начнет свою работу в октябре, ее сроки не превысят двух месяцев.