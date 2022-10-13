Открывается форум «Северный Кавказ в меняющемся мире»

13 окт. 10:47

В Железноводске начинает работу международный форум «Северный Кавказ в меняющемся мире», участниками которой станут представители стран Ближнего Востока, Северной Африки и Турции. На повестке – обсуждение укрепления связей с Россией.

«Ежегодный международный форум „Северный Кавказ в меняющемся мире“ ставит своей целью определить дальнейший вектор сотрудничества, выявить потенциал Северного Кавказа в укреплении связей России со странами Ближнего Востока, Северной Африки, Турцией и другими дружественными странами», - сообщает в пресс-служба Северо-Кавказского института РАНХиГС.

Уточняется, что темы форума затронут основные вопросы, имеющие приоритетное значение для Северного Кавказа: развитие рынков сельскохозяйственной продукции, туристско-рекреационных услуг, образования, перспективы развития экспортного потенциала промышленных предприятий и обмена технологиями и знаниями, реализации совместных инвестиционных проектов.