Годовая инфляция в Германии побила рекорд

13 окт. 10:36

Инфляция заметно ускорилась в Германии в сентябре и составила рекордные 10% в годовом выражении, сообщило Федеральное статистическое ведомство ФРГ, уточняя, что в августе инфляция в ФРГ составила 7,9% в годовом выражении.

Сообщается, что потребительские цены в сентябре выросли на 10% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. "Уровень инфляции достиг нового максимума в 10% в объединенной Германии", - сказал глава Федерального статистического ведомства Георг Тиль.

Таким образом, за последние семь месяцев инфляция в стране была значительно выше 7%. По сравнению с августом потребительские цены в сентябре увеличились на 1,9%, передает ТАСС.