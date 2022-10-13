Путин: мировая финансовая система должна быть пересмотрена

13 окт. 10:32

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российская сторона считает, что принципы работы мировой финансовой системы нужно пересмотреть, так как нынешняя позволяла "золотому миллиарду" на планете жить за чужой счет.

"Как и многие наши партнеры в Азии, считаем, что требуется запустить пересмотр принципов работы мировой финансовой системы, которая на протяжении десятилетий позволяла самопровозглашенному так называемому золотому миллиарду, замкнувшему на себе все потоки капиталов и технологий, в значительной степени жить за чужой счет", - сказал он, выступая в четверг на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.

Далее глава российского государства отметил, что в качестве первоочередного шага, Москва предлагает более активное использование национальных валют во взаимных расчетах.