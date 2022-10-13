СВМДА стало международной организацией

13 окт. 10:15

Участники юбилейного, 30-го саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане сегодня приняли заявление о трансформации форума в международную организацию, - заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Астанинское заявление о трансформации СВМДА считается принятым", - сказал он. Как уточнили в пресс-службе СВМДА, речь идет именно о смене статуса форума и преобразовании его в международную организацию.

Казахстан председательствует в СВМДА с 2020 года.

Напомним, СВМДА было создано по инициативе Казахстана в 1992 году, оно нацелено на формирование условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. Его членами являются 28 государств, на нынешнем саммите в Астане участники поддержали заявку на вступление в объединение Кувейта.