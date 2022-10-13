Эрдоган: ситуация в мире требует реформирования ООН

13 окт. 10:16

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил VI Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане, отметив: человечество переживает сложный период изменений баланса сил на мировой арене, что требует реформирования ООН.

"Турция уже долгое время заявляет, что "мир больше пяти постоянных членов СБ ООН", привлекая внимание к значимости реформ Всемирной организации. Жители всех стран мира разделяют общую судьбу. Пандемия вновь подтвердила этот факт", - сказал турецкий лидер, передает турецкое информационное агентство ANADOLU.

Глобальная архитектура безопасности должна формироваться на основе нового восприятия, основанного на большей справедливости и представленности стран и регионов, - отметил Эрдоган.

Президент Турции привлек внимание и к вызовам в сфере безопасности, подчеркнув значимость борьбы с любыми попытками поддержки террористических организаций. Глава Турции подчеркнул, что ставить различия между преступными организациями недопустимо.

Глава турецкого государства остановился и на ситуации в Афганистане, призвав мировое сообщество "не оставлять афганский народ наедине с проблемами", отметив, что Анкара оказывает посильную помощь афганскому народу.

"Современная Турция – мировой лидер по объемам выделяемой гуманитарной помощи к ВВП", - сказал Эрдоган, отметив, что этот показатель уже достиг $5,6 млрд.

Также турецкий лидер привлек внимание к наличию в Турции более четырех миллионов беженцев и мигрантов.

Эрдоган остановился также на теме экономического взаимодействия государств. "Анкара выступает за развитие транспортных коридоров, формирование современного Шелкового Пути, соединяющего Азию с Европой", - подчеркнул он.

Говоря о событиях на Украине, президент Турции заявил, что целью страны является скорейшее достижение перемирия. Турецкий лидер подчеркнул факт достижения Анкарой соглашения по вывозу зерна из украинских портов и обмена военнопленными между Москвой и Киевом, отметив: "Наша цель - сохранить достигнутый темп, несмотря на трудности на местах, и как можно скорее, добившись перемирия, остановить кровопролитие".