СМИ: Минфин США озвучил предельную цену на российскую нефть

13 окт. 9:53

Министр финансов США Джанет Йеллен предложила на встрече МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне установить предельную цену на российскую нефть в районе $60 за баррель, - пишет Reuters.

"Определенно, цена в таком диапазоне будет достаточной, чтобы считать, что Россия сможет получать прибыль от добычи и продажи нефти", - заявила Йеллен, добавив: в то же время это позволит сократить доходы Москвы от продажи энергоресурсов, но сохранить прибыльность их добычи, передает РИА Новости.

Глава Минфина США назвала "низкой" стоимость производства российской нефти, отметив, что западные союзники продолжают обсуждать механизм ценового потолка для Москвы.

Напомним, США выступили с идеей установить лимит цен на российскую нефть, чтобы лишить Москву доходов от энергоносителей. Предложение поддержали страны "Большой семерки", но такие крупные потребители, как Индия и Китай, а также многие развивающиеся страны к ним не присоединились.