Грузинские власти надеются найти инвестора для порта Анаклия в 2023 году

13 окт. 9:49

Новый инвестор для строительства глубоководного порта Анаклия может появиться уже в будущем году, сообщил заместитель министра финансов Грузии Георгий Какауридзе.

Порт начали строить в декабре 2017 года, однако процесс был приостановлен. В январе 2020 года контракт с "Консорциумом развития Анаклия" был разорван, поскольку инвестор не сумел выполнить финансовые обязательства.

"Сейчас мы закупаем консультационные услуги, которые помогут нам объявить новый тендер на строительство порта, и я уверен, что в будущем году у нас будет возможность найти нового инвестора", - цитирует Какауридзе Sputnik Грузия.

Замминистра уточнил, что условия тендера будут озвучены уже в первой половине следующего года, главным из них станет отсутствие у инвестора требований к правительству по гарантиям грузооборота.

"Государство не может заботиться о передвижении грузов в порту Анаклия, поэтому необходим частный инвестор, чтобы участие государства было минимальным. Сам частный сектор должен привлекать грузы, чтобы порт работал", - обратил внимание чиновник.