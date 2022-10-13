Президент Ирана: расширение НАТО подрывает безопасность в Азии

13 окт. 9:47

Распространение терроризма и расширение НАТО – это факторы, которые подрывают безопасность в азиатском регионе, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси, выступая в Астане на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

"Распространение терроризма в различных странах Азии, а также расширение НАТО подрывают безопасность в регионе. Исламская Республика Иран, в частности, осуждает экономический терроризм и прикладывает все усилия для борьбы с ним. Экономический терроризм - это универсальная угроза, противостояние которой требует постоянного сотрудничества", - сказал он.

В то же время глава государства отметил, что в этой связи есть необходимость создания регионального механизма для укрепления мира и безопасности, а также противодействия угрозам, с которыми сталкиваются страны Азии.