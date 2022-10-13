Токаев: финансовый саммит СВМДА должен стать постоянной площадкой

13 окт. 9:32

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на открытии саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, отметив, что Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) за 30 лет превратилось в платформу многостороннего сотрудничества и институт современной дипломатии.

Обращаясь к странам-участницам СВМДА от лица Казахстана в качестве председателя Совещания, Токаев предложил трансформировать финансовый саммит СВМДА в постоянно действующую площадку.

"Предлагаю трансформировать финансовый саммит СВМДА в постоянно действующую площадку. Финансовый саммит был инициирован Китайской народной республикой для активизации сотрудничества государств-членов СВМДА в области финансов", - сказал Токаев, передает "Казинформ".

По его мнению, трансформация финансового саммита будет способствовать восстановлению экономик, устойчивому и инклюзивному развитию, созданию благоприятных условий для регионального и субрегионального финансового сотрудничества в рамках совещания.

"На пространстве СВМДА, в Шанхае, Дубае и здесь, в Астане, успешно работают крупные финансовые центры. Для решения обозначенных задач можно в полной мере задействовать их потенциал", - считает казахстанский лидер.