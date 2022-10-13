Ильхам Алиев: несмотря на преступления Армении, Азербайджан предложил ей мирный договор

13 окт. 9:29

Азербайджан предложил армянской стороне заключить мирное соглашение, несмотря на многочисленные ее преступления. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на VI Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое проходит в Астане.

По его словам, на протяжении почти 30 лет оккупации азербайджанские села, культурные и религиозные памятники, мечети целенаправленно разрушались армянскими оккупантами, они осквернялись и подвергались разграблению, а мечети использовались как хлев для животных. В течение всего этого времени, напомнил Ильхам Алиев, армянское общество не высказывалось против такого вандализма, наоборот, армянских вандалов и военных преступников возвеличивали и выставляли героями.

Президент Азербайджана подчеркнул, что Ереван обязан предоставить Баку сведения о судьбе пропавших без вести и точных местах массовых захоронений, это требование Азербайджан озвучивает уже почти два года, но правительство Армении, отказываясь передать эти данные Азербайджану, связывает себя с преступными лидерами прежних режимов Армении.

Глава государства также коснулся минной проблемы: он напомнил, что за два года, прошедшие после окончания Карабахской войны, в результате подрыва на минах погибли или были тяжело ранены более 250 граждан Азербайджана, и по оценкам международных экспертов Азербайджану потребуется 30 лет и $25 млрд, чтобы разминировать освобожденные территории.

Ильхам Алиев обратил внимание на то, что, несмотря на урегулирование карабахского конфликта, Армения продолжает устраивать вдоль границы военные провокации, последняя из которых была совершена в сентябре этого года. Тогда армии Азербайджана пришлось прибегнуть к решительным контрдействиям против провокации Еревана. Президент Азербайджана констатировал, что ответственность за все эти провокации лежит на военно-политическом руководстве Армении.

Помимо этого, он подчеркнул, что, несмотря на страдания более миллиона азербайджанцев, которые были изгнаны из родных очагов в ходе совершенной Арменией этнической чистки, невзирая на варварство, разрушение сотен азербайджанских городов и сел, Баку предложил Еревану подписать мирный договор на основе взаимного признания территориальной целостности друг друга.

Глава государства также напомнил, что Азербайджан за счет своих ресурсов проводит крупномасштабные созидательные работы на деоккупированных территориях.

Президент Азербайджана добавил, что страна вносит важный вклад в развитие транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, активно продвигает создание Зангезурского коридора, который будет важной частью Среднего коридора.