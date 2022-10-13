В Астане стартовал VI саммит СВМДА

13 окт. 8:09

В Астане под председательством президента Казахстана стартовал VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В столицу Казахстана приехали лидеры России, Азербайджана, Ирака, Ирана, Катара, Киргизии, Палестины, Таджикистана, Турции и Узбекистана, а также вице-президент Вьетнама, заместитель председателя КНР и министры других стран, входящих в организацию, – всего около полусотни делегаций.

Сегодня все они будут говорить о региональном сотрудничестве в Азии в экономической и гуманитарной сферах, а также в области безопасности. По итогам встречи планируется принять несколько совместных документов.

Утром исполнительный директор СВМДА Кайрат Сарыбай и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) Евразийского экономического союза Михаил Мясникович подписали Меморандум о взаимопонимании. ЕЭК стала шестой партнерской организацией СВМДА. Полем для их взаимодействия станут такие сферы как региональная экономическая интеграция, экономика и финансы, транспорт и перевозки, цифровизация и информационно-коммуникационные технологии, промышленность, агропромышленный комплекс, торговая и конкурентная политика. Выступая на церемонии подписания, Кайрат Сарыбай отметил, что организация работает в пяти измерениях сотрудничества: военно-политическом, экономическом, экологическом и человеческом, а также отвечает на новые вызовы и угрозы . Однако не менее 60 процентов повестки дня Совещания составляют экономические вопросы.

Серьезные изменения происходят в глобальной политике, мир становится многополярным, ключевую роль начинает играть Азия, заявил сегодня президент России Владимир Путин, выступая на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.

"Сегодняшняя встреча проходит на фоне серьезных изменений в глобальной политике и экономике. Мир становится по-настоящему многополярным. И весьма заметную, если не ключевую роль в этом играет Азия, где крепнут новые центры силы", - сказал он

Российский лидер отметил, что страны Азиатского региона являются локомотивом мирового экономического роста, здесь динамично, с хорошей отдачей действуют интеграционные объединения.

"Во всех этих процессах активно участвует и Россия. Мы выступаем за развитие и процветание Азии и создание в этих целях широкого открытого пространства взаимовыгодного торгового и инвестиционного сотрудничества, за расширение и углубление кооперационных связей в различных отраслях экономики", - отметил российский президент, напомнив, что именно Россия стояла у истоков создания Делового совета при Совещании, по линии которого за прошедшие годы проведено множество успешных конференций и семинаров по всему спектру экономической тематики.

Россия выступает за развитие и процветание Азии, создание пространства для экономического и инвестиционного сотрудничества, а также призывает страны Азии активнее работать с международным банком данных для противодействия терроризму, заявил Владимир Путин.

"Приглашаем все азиатские страны к более тесному сотрудничеству с утвержденным по инициативе России международным банком данных для противодействия терроризму", - сказал он.

Российский лидер заверил, что РФ будет многопланово развивать отношения со всеми странами СВМДА.

Завтра в Астане на заседании Совета глав государств СНГ лидеры стран Содружества обсудят эффективность работы организации, после чего должны подписать большой пакет документов, включающий программу сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом, соглашение о противодействии коррупции, решения о получении Содружеством статуса наблюдателя при ОДКБ, о запуске работы Комиссии по правам человека СНГ, о создании международной организации по поддержке и продвижению русского языка.

Завтра же в Астане пройдет первый саммит Россия – Центральная Азия. На повестке дня стоит обсуждение перспектив взаимодействия России и пяти центральноазиатских государств в разных областях, а также проблематики региональной безопасности с учетом ситуации в Афганистане.

В Астане запланировано несколько двусторонних встреч президента России с главами государств, приехавшими в столицу Казахстана. Планируется, что с эмиром Катара Тамимом Аль Тани Владимир Путин обсудит взаимодействие на энергетическом рынке. С лидером Палестины Махмудом Аббасом – ситуацию на Ближнем Востоке и перспективы возобновления палестино-израильского диалога. С президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом - предложения Анкары по посредническим усилиям в урегулировании ситуации на Украине, в том числе формат переговоров, которые могут пройти в Турции. С президентами Киргизии и Таджикистана Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном – содействие Москвы разрешению ситуацию на таджикско-киргизской границе. С президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым – перспективы очередной трехсторонней встречи с участием Баку и Еревана.