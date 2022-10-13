В Киноцентре "Низами" прозвучат саундтреки из известных фильмов (ВИДЕО) 

13 окт. 1:33

Саундтреки к самым популярным фильмам и мультфильмам азербайджанского и мирового кинематографа прозвучат в Баку в новой аранжировке, которую представят бакинской публике музыканты камерного оркестра "Авангард".

Мультимедийное шоу "Музыкальный проектор" пройдет в Киноцентре "Низами" 22 октября, его организует Art-East Media Group при поддержке киностудии "Азербайджанфильм", - передает Sputnik Азербайджан.

"В состав оркестра входят 23 профессиональных музыканта - президентских стипендиата, лауреата республиканских и международных конкурсов. Мы представим мультимедийное шоу, которое надолго оставит хорошее впечатление, создаст приподнятое настроение и незабываемые приятные моменты", – рассказал руководитель Art-East Media Group Миралескер Асланов.

Все композиции будут сопровождаться фрагментами из популярных фильмов, а также хореографическими номерами.