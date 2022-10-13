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Магас отмечает день отца 

Магас отмечает день отца 

В Магасе 13 октября отметят День отца, сообщает пресс-служба администрации города. 

Уточняется, что праздник пройдет на аллее Отца в центре города.

"13 октября в 12:00 на аллее Отца состоится мероприятие, приуроченное ко Дню отца. На мероприятии будут проходить мастер-классы и выставки мастеров декоративно-прикладного искусства, ремесленников, а также мастеров гончарного дела", - говорится в сообщении мэрии. 

В рамках праздника также пройдут мастер-классы, лучшие участники которых получат памятные подарки. 

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