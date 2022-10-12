Турцию и Грузию свяжет прямой рейс из Анкары

12 окт. 23:57

Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines начинает полеты из Анкары в Грузию и выполнит первый авиарейс 2 ноября, сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

Решение об этом было принято в ходе встречи замглавы Минэкономики Мариам Квривишвили с представителями турецких авиакомпаний в рамках рабочего визита в Стамбул.

На встрече с представителями Turkish Airlines и Pegasus разговор коснулся выполнения авиарейсов в направлении Грузии во все четыре сезона.

"Авиакомпании выразили готовность продолжить выполнение полетов в направлении Батуми в зимний сезон пять раз в неделю, что будет способствовать дальнейшему росту турпотоков в Черноморский регион Аджарии", - пишет Sputnik Грузия.