Черешневый сад заложили китайские инвесторы в Фергане

12 окт. 23:40

Инвесторы из КНР заложили в Ферганской области интенсивный черешневый сад, а также возвели современный агрологистический комплекс, сообщают специалисты аналитической платформы EastFruit.

Сад черешни расположился на 16,4 га.

Агрокомплекс Yingtai agrocultural food technology создан в Кувинском районе, он включает в себя холодильники общей емкостью 1500 тонн, линию сортировки и сушки по переработке 5 тыс тонн фруктов в год.

Продукция в виде фруктовых чипсов и сухофруктов будет экспортироваться в Китай.

"В Кувинском районе ежегодно выращивают около 200 тысяч фруктов, из них только 15 тысяч тонн перерабатывается. Это означает, что потенциал для переработки фруктов в достаточно большой", – сообщил замглавы Кувинского района Акмалжон Хасанов.

Общая стоимость проекта составляет $4,5 млн, первый этап стоимостью $1,5 млн уже реализован. На предприятие на переработку уже поступают партии сливы и яблока.

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