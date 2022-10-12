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В Дубай придет бренд женской одежды из Дагестана

В Дубай придет бренд женской одежды из Дагестана

Совет женщин-предпринимателей ОАЭ предлагает бренду женской одежды из Дагестана "Аршаевы" открыть магазины в Дубае.

Договоренность о сотрудничестве была достигнута в рамках международной бизнес-конференции "Всемирный деловой совет".

"Арабская делегация высоко оценила представленные модели. Председатель Совета женщин-предпринимателей ОАЭ Фарида аль-Авадхи отметила уникальность стиля, изящество фасонов, их эргономичность и очевидную женственность. Она предложила сотрудничество с целью открытия магазинов марки „Аршаевы“ в Дубае", - рассказала ТАСС основатель модного бренда Айша Аршаева.

Сестры Айша и Мадина Аршаевы представили на конференции последнюю коллекцию, а также анонсировали линейку спортивной одежды.

 

 

 

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