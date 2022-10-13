Керчь нашла город-побратим в Северной Осетии

13 окт. 8:33

Крымская Керчь и Дигорское городское поселение в Северной Осетии стал побратимами.

"В ходе международной эстафеты Памяти и Благодарности „Родина подвига - Родине героя“ вступили в побратимские отношения город-герой Керчь и Дигорское городское поселение Республики Северная Осетия - Алания", - сообщает пресс-служба администрации местного самоуправления Дигорского района.

Керчь и Дигора планируют развивать двусторонние связи, производить обмен опытом и способствовать "развитию взаимного сотрудничества, в первую очередь, в области патриотического воспитания молодежи, но также и в других важных сферах жизнедеятельности".

"Договор о побратимстве по основанию подвига Героя Советского Союза уроженца Дигорского района Ахсарбека Магометовича Абаева подписан при активном содействии директора Института социальной памяти Академии военных наук России Александра Ужанова", - говорится в сообщении.