Краснодарские власти поддержат победителей конкурса "Сделано на Кубани"

13 окт. 5:34

Власти Кубани поддержат предприятия-победители краевого конкурса в области качества, новый инструмент для этого разработали департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края совместно с региональным Фондом микрофинансирования, - сообщили в департаменте.

Воспользоваться единым микрозаймом можно на разные цели, в том числе на строительство, ремонт, оснащение и запуск собственных торговых точек, приобретение автотранспорта, оплату арендных платежей, приобретение производственного, торгового или офисного оборудования, пополнение оборотных средств, участие в выставочных мероприятиях, - передает "Интерфакс".

Сумма микрофинансирования составит от 100 тыс до 5 млн рублей, а процентная ставка по займу не превысит 2% годовых. Более того - Фонд микрофинансирования на индивидуальных условиях может снизить процентную ставку по уже имеющемуся у предпринимателя займу, если в период пользования этим займом предприятие стало победителем краевого конкурса "Сделано на Кубани".

Сейчас фонд микрофинансирования региона предоставляет 18 видов микрозаймов сроком до 36 месяцев. В текущем году он был докапитализирован на 300 млн рублей - до 3,57 млрд рублей.