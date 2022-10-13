Донские власти не планируют масштабных новогодних мероприятий

13 окт. 3:33

Донские власти не будут тратить деньги на закупку новогодних украшений и проводить массовые масштабные мероприятия на новогодние праздники, - сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"С учетом ваших предложений принял решение - на закупку новых новогодних украшений не должно быть израсходовано ни копейки. Предупредил об этом глав всех городов и районов области. Думаю, что новогоднее настроение прекрасно создадут прошлогодние гирлянды, световые фигуры и другие уличные декорации", - написал он в своем Telegram-канале.

Между тем губернатор напомнил, что новогодние елки для детей проводились даже в Великую Отечественную войну. "Отменять новогодние праздники считаю неправильным, но от масштабных массовых мероприятий откажемся точно", - добавил он.