Макрон заявил, что Киеву придется сесть за стол переговоров с Москвой

12 окт. 23:20

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность, что возвращение России и Украины к переговорному процессу отвечает интересам двух государств.

"В определенный момент, и я желаю, чтобы это было как можно скорее, необходимо, чтобы все стороны вернулись к переговорам. И я думаю, что это будет в интересах и Украины, и России", - сказал он в интервью France 2, добавив, что Киев будет просто обязан это сделать.

Также французский лидер призвал президента РФ Владимира Путина вернуться за стол переговоров для урегулирования ситуации на Украине. Он также добавил, что Франция не желает новой мировой войны.