Григорян: Азербайджан и Армения договорились о сроках подписания мирного договора и делимитации границы

12 окт. 22:51

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на встрече, прошедшей 28 сентября в Вашингтоне, достигли договоренности по срокам подписания мирного соглашения между Баку и Ереваном.

Об этом рассказал сам Григорян в интервью Общественному телевидению Армении.

"Во время встречи с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым в Вашингтоне мы обсудили сроки заключения мирного договора, то есть до конца года иметь договор", - пояснил он.

Говоря о вопросе делимитации, секретарь Совбеза указал, что стороны договорились о проведении ее до конца года.