Дубай создает лабораторию по внедрению инноваций

Новый городской технологический округ появится в районе Криксайд в дубайском коммьюнити Аль Джаддаф. Разработанный компанией URB новый округ обеспечит более четырех тысяч рабочих мест в сфере городских технологий, образования и обучения, и будет приглашать предпринимателей для создания технологичной экосистемы.

Arch Daily сообщает, что в округе будут созданы площадки для обучения, исследований, конференций, бизнес-инкубаторов, коворкингов и компаний. Также там появится Институт городских технологий для продвижения инноваций за счет инвестирования в прикладные исследования и поощрения государственно-частного партнерства.

Концепция развития основывается на идее о том, что инновационные и исследовательские центры обеспечат эволюцию будущих городов. Технологический городской округ обеспечит решение проблем доступности продуктов питания, производства электроэнергии, обеспечения водными ресурсами и безотходным технологиями. Планируется также создание равных условий жизни за счет внедрения технологий планирования городов, а также решения проблем загрязнения окружающей среды и противостояния угрозам изменения климата.

Проект предполагает отсутствие углеродных выбросов в новом районе, а также предоставление помощи партнерским компаниям по снижению их углеродного следа. Ожидается, что каждое предприятие в округе примет участие в программе по снижению выбросов, призванной решить проблему за счет повышения всеобщей осведомленности и оптимизации эксплуатационных характеристик.

Дизайн зданий будет создан с учетом стратегий для снижения общего энергопотребления. Для обеспечения эффективности и безопасности труда, внутреннее освещение и температура будут автоматически настраиваться с помощью сенсоров, отслеживающих изменение среды в зависимости от количества находящихся в помещении людей, времени суток и погодных условий.

Интерьер будет создаваться на основе биофильного дизайна для обеспечения благоприятной офисной среды. Округ предоставит широкий спектр адаптивных рабочих пространств с природными элементами, которые, как проверено на практике, улучшают креативность, продуктивность и делают сотрудников более счастливыми. Пространства для отдыха с деревьями и декоративные сады также предусмотрены в дизайне округа. Это будет пространство продвижения сетевых мероприятий, конференций, мастерских, лекций и выставок. В целом Округ городских технологий призван обеспечить необходимую поддержку новаторам и предпринимателям с целью развития более приемлемых для жизни и устойчивых городов.

По всему миру инновационные кампусы занимаются решением разнообразных задач и проблем городских сред. Недавно в Чикаго компания OMA представила дизайн новой штаб-квартиры Discovery Partners Institute с пространствами для офисных помещений, лабораторий и аудиторий, где студенты Иллинойского университета смогут проводить встречи с экспертами отрасли. Дизайнерская и архитектурная студия BIG выиграла конкурс на создание дизайна Центра кулинарных исследований и инноваций в Сан-Себастьяне, а Snøhetta занимается проектом центрального здания научно-исследовательского и инженерного кампуса Ford в Дирборне (Мичиган).