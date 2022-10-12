Грузия страдает от нехватки рабочей силы

12 окт. 22:46

Каждая вторая грузинская стройкомпания готова устроить к себе на работу новых квалифицированных сотрудников, сообщил исполнительный директор Бизнес-ассоциации страны Леван Вепхвадзе.

В последнее время частные компании Грузии высказывают недовольство по поводу острой нехватки квалифицированных кадров, заявляя, что для таких работников имеются рабочие места.

"Каждая вторая строительная компания готова взять нового работника, но почти 70%-80% компаний говорят, что у них есть проблемы с квалификацией рабочей силы. Сейчас очень сложно найти работника с конкретной квалификацией, чтобы начать конкретный проект", - цитирует его Sputnik Грузия.

Он подчеркнул, что данный вопрос остро встал после завершения коронавирусного кризиса. По его словам, в настоящее время у компаний отсутствуют проблемы с продажами, однако дефицит

По его словам, особо остро вопрос необходимости квалифицированной силы стал после того, как завершился кризис, вызванный пандемией коронавируса.

"Сейчас у компаний нет проблем с продажами, но на первый план вышел дефицит квалифицированной рабочей силы. "Это стало острой проблемой", - добавил Вепхвадзе.

Ранее грузинские власти заявляли о намерении решить проблему при помощи реформы системы профессионального образования. Однако молодые жители страны отказываются от него, так как после не смогут продолжить учиться в вузах.

На сегодняшний день безработица в Грузии на второй квартал 2022 года составила 18,1%, а средняя зарплата работника по найму 1,3 тыс лари.