Чиновников Карачаево-Черкесии научат противостоять идеологии терроризма

12 окт. 22:20

В Карачаево-Черкесии стартовали специальные курсы, в ходе которых государственные и муниципальные служащие республики пройдут комплексную подготовку по противодействию идеологии экстремизма и терроризма, сообщили в министерстве КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати.

"Занятия проводятся по заказу министерства для 40 государственных и муниципальных служащих, а также представителей СМИ. На курсах изучается широкий спектр вопросов, начиная с нормативной базы, на которой строится деятельность по противодействию экстремизму и терроризму в РФ", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Также чиновникам предстоит узнать о механизмах предупреждения негативных проявлений, в том числе в информационной работе, в части воспитательных и образовательных мероприятий с детьми и молодежью.

В программу курсов включены новые методики противодействия терроризму, они помогут представителям власти эффективнее работать в сфере профилактики.