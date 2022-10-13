Китай спасает Европу, сокращая закупки газа

Китайские импортеры сжиженного природного газа (СПГ) не будут выходить на спотовый рынок грядущей зимой, поскольку рост спроса замедлился до самого низкого уровня с 2002 года. Таким образом, основной импортер топлива, скорее всего, не будет соперничать за поставки со страдающей от кризиса Европой.

Reuters пишет, что падение спроса означает, что в этом году Китай уступит Японии титул основного импортера, ослабив давление на глобальный рынок и обеспечив столь необходимую поддержку Европе, которая изо всех сил пытается закупить СПГ после потери основного поставщика - России.

Общий китайский импорт СПГ зафиксирует серьезное годовое падение впервые с 2006 года. По прогнозам консалтинговых компаний JLC, ICIS и Rystad Energy, импорт составит 65-67 млн тонн. По данным Главного таможенного управления КНР, в 2021 году рекордный импорт достиг 78,9 млн тонн. По словам аналитика Рики Вана из JLC, отгрузки в четвертом квартале могут упасть на 20% по сравнению с годом ранее до 22,4 млрд кубометров или 16,4 млн тонн. Независимые газораспределительные компании ENN Group и JOVO Energy планируют снизить импорт СПГ. По информации четырех источников-участников рынка, ENN и государственная Sinochem продолжат перенаправлять срочные грузы в Европу и Северную Азию.

Выход Китая со спотового рынка - отличная новость, ведь на одного борца за грузы стало меньше, - считает Алекс Сио, главный аналитик по азиатскому газу и СПГ в ICIS

Снижение спроса на газ означает, что Китай перезагружен контрактами на СПГ, что ”замечательно для рынка: благодаря контрактам Китай увеличивает долю спотового пирога”, добавил аналитик. По его мнению, ”Европа сможет незамедлительно отправится на сотовый рынок”. Аналитики из JLC, SIA Energy и Rystad Energy ожидают, что в этом году общее потребление газа в Китае либо останется устойчивым, либо снизится на 2% до 370 млрд кубометров - самого низкого уровня роста с 2002 года.

Импорт СПГ упал после того, как летом Европа начала забирать предназначенные для региона грузы, чтобы наполнить свои хранилища, в связи с чем спотовые цены в Азии начали расти, достигнув пикового значения в $70 за миллион БТЕ. Потолок оптовых цен в Китае - $20 за миллион БТЕ, то есть переплата за один груз составляет более $100 млн.

Китай также добывает больше собственного газа и получает дополнительные объемы от России, как по трубопроводу, так и в виде поставок СПГ. По словам старшего трейдера в JOVO Energy, этой зимой компания планирует сократить импорт на 20% по сравнению с годом ранее. ”Мы не будем закупать спотовые грузы грядущей зимой, а сделаем акцент на поставки в рамках краткосрочных контрактов, подписанных в прошлом году, а также срочные грузы”, - заявил эксперт.

Перенаправленные грузы

Китайские покупатели СПГ перенаправили многочисленные грузы СПГ в Европу в связи с низким спросом в стране. С июля ENN Group перенаправляет американский СПГ, поставляемый в рамках контракта, подписанного в конце 2021 года, в Европу и Северо-Восточную Азию. По словам трейдеров, частная Guanghui Energy тоже перенаправляет срочные грузы СПГ. ”Внутренние продажи газа не внушают оптимизма, но мы неплохо справляемся на зарубежных рынках”, - сказал трейдер из ENN.

Независимые фирмы избегают спотовых закупок, которыми в основном занимаются крупные национальные компании, в частности PetroChina и Sinopec. Зачастую у них более масштабная база поставщиков, и они будут прибегать к спотовому рынку, чтобы заполнить пробелы в поставках, говорят трейдеры.

PetroChina - крупнейший в стране производитель природного газа и основной покупатель трубопроводного газа из России и Центральной Азии, считается наиболее активным китайским трейдером, оптимизирующим грузы. ”Национальные корпорации продолжат получать дорогие спотовые грузы при необходимости. Но они будут менять их на более дешевые срочные грузы, чтобы получить прибыль на международных рынках”, - объяснил государственный трейдер из Пекина.

Некоторые европейские трейдеры считают, что за счет Китая грузы будут переправляться в Европу на протяжении следующих нескольких лет

СПГ, который в течение года будет отправляться с терминала Sabine Pass (компании Cheniere Energy) в Луизиане, гораздо выгоднее продавать северо-восточной Европе, чем Азии, говорит Генри Беннет, глава ценовой политики в агентстве Spark Commodities, занимающемся ценообразованием на грузы СПГ. ”Декабрьская отгрузка СПГ с американского побережья Мексиканского залива будет на $4 за миллион БТЕ дороже отправить в Азию, чем в северо-западную Европу”, - сказал эксперт.