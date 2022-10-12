Джейхун Байрамов: запуск Зангезурского коридора увеличит значение Южного Кавказа

12 окт. 21:59

Значение Южного Кавказа как региона вырастет после запуска Зангезурского коридора, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе выступления на заседании Совета министров иностранных дел стран-участниц СНГ в узком составе в Астане.

"После открытия Зангезурского коридора, который послужит увеличению транзитных возможностей региона и укреплению инвестиционного климата в целом, значение региона возрастет", - приводит его слова "Интерфакс-Азербайджан.

Дипломат подчеркнул, что завершение конфликта между Азербайджаном и Арменией дает новые возможности для установления долгосрочного мира и стабильности в регионе путем возобновления экономических и коммуникационных связей.