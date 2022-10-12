Израиль объявил о сомнительной морской сделке с Ливаном

Израиль и Ливан достигли ”исторического соглашения” по общей морской границе, сообщил израильский премьер, добавив, что документ может проложить путь к разведке природного газа и снижению напряженности между соперничающими странами.

Politico пишет, что соглашение, появившееся в результате многомесячных переговоров при посредничестве США, знаменует собой серьезный прорыв в отношениях между Израилем и Ливаном, которые формально находятся в состоянии войны с момента создания государства Израиль в 1948 году. Но сделке по-прежнему препятствуют серьезные обстоятельства, в том числе юридические и политические проблемы в Израиле. Ливан официальных заявлений еще не делал, хотя чиновники дали понять, что одобрят сделку.

Президент США Джо Байден заявил, что Израиль и Ливан согласись "официально завершить спор из-за морской границы". По словам Байдена, он поговорил и с израильским премьер-министром Яиром Лапидом и с ливанским президентом Мишелем Ауном, и оба политика готовы двигаться вперед по соглашению. Сделка ”обеспечит развитие месторождений углеводородов, что выгодно для обеих стран и создаст конъюнктуру, необходимую для большей стабильности и процветания региона”, - сказал президент США.

На кон поставлены права на разработку морских запасов природного газа в восточном Средиземноморье, на которые претендуют обе страны. Ливан надеется, что добыча газа поможет выйти из усиливающегося экономического кризиса. Израиль тоже хочет использовать газовые резервы и снизить напряженность с северным соседом.

Лапид назвал соглашение ”историческим достижением, которое усилит безопасность Израиля, привлечет миллиарды в экономику страны и обеспечит безопасность северной границы”.

И Ливан, и Израиль заявляют права на 860 квадратных километров Средиземного моря. В рамках соглашения спорные воды будут разделены вдоль линии, проходящей через стратегическое месторождение газа Кана.

Израильские чиновники, принимавшие участие в переговорах, рассказали, что Ливан сможет добывать газ с месторождения, но будет платить арендную плату за газ, добытый на израильской стороне. Ливан работает с французским энергетическим гигантом Total над подготовкой к эксплуатации месторождения, при этом добыча вряд ли начнется раньше, чем через несколько лет.

Соглашение также сохраняет существующую ”линию раздела”, которая служит де-факто границей между двумя государствами, сообщают чиновники. Официальные лица, попросившие не называть их имен в связи с тем, что они обсуждают неофициальную часть переговоров, рассказали, что сделку сопровождают американские гарантии безопасности, в том числе заверения в том, что прибыль от добычи газа не попадет в руки "Хезболле".

Ключевые представители израильских спецслужб, как нынешние, так и бывшие, поддерживают сделку, поскольку она снизит напряженность с ливанской военизированной группировкой "Хезболла", которая неоднократно угрожала нанести удар по израильским газовым активам в Средиземном море. Эксперты уверены, что поскольку теперь у Ливана есть доля в региональной газовой индустрии, стороны подумают дважды, прежде чем развязывать очередную войну.

В 2006 году между Израилем и Ливаном вспыхнул военный конфликт, продолжавшийся месяц. Израиль считает хорошо вооруженную "Хезболлу" своей главной военной угрозой. ”Соглашение может привести к созданию и укреплению взаимного сдерживания между Израилем и "Хезболлой", - считает старший научный сотрудник Израильского института исследований национальной безопасности Йоэль Гузанский. - Для Израиля момент невероятно позитивный”.

Финальный текст соглашения будет отдан на одобрение временному правительству Израиля на этой неделе, до выборов 1 ноября - пятых за последние четыре года.

Через две недели правительство официально одобрит соглашение, заявил чиновник, попросивший не называть его имя в связи с тем, что он обсуждает государственную стратегию. Но одобрение не гарантировано. Бывший премьер-министр Биньямин Нетаньяху говорит, что у временного правительства нет права подписывать такое важное соглашение. Он пообещал отказаться от сделки в случае своего переизбрания. Нетаньяху обвинил Лапида в том, что он прогнулся под угрозами "Хезболлы". ”Это не историческое соглашение, а историческая сдача позиций”, - заявил Нетаньяху.

Влиятельный консервативный аналитический центр Политический форум ”Кохелет” уже подал иск в Верховный суд в надежде заблокировать сделку. Юджин Конторович, директор форума по международному праву, заявил, что соглашение требует парламентского одобрения. Он обвинил правительство в попытке протолкнуть сделку под давлением "Хезболлы". ”Получается, что "Хезболла" попирает израильскую демократию”, - сказал эксперт.

Однако Юваль Шани, эксперт по международному праву в Израильском институте демократии, сказал, что запрос об одобрении Кнессета обычная, но необязательная практика для таких соглашений. ”Мирные соглашения обычно направляются в Кнессет, но это не мирный договор, а договор по делимитации границы”, - объяснил эксперт.

По сообщениям ливанских СМИ и чиновников, высокопоставленный американский советник по энергетике, Амос Хохштейн, которого Вашингтон назначил год назад для участия в переговорах, доставил скорректированное предложение по морской границе главному ливанскому переговорщику, заместителю спикера Элиасу Бу Саабу.

Администрация Ауна завила, что последняя версия предложения ”в интересах Ливана, соответствует его требованиям и сохраняет за страной право на собственные природные ресурсы”. Президент проведет консультации с политиками, прежде чем выступить с заявлением.

Высокопоставленный чиновник, участвующий в переговорах, рассказал, что Аун, премьер-министр Наджиб Микати и спикер Набих Берри довольны последней версией морского соглашения, предоставленной Хохштейном. Чиновник говорил на условии анонимности в соответствии с обязательствами.

"Хезболла" не ответила на запрос о комментарии, но лидер организации, Хасан Насралла, сказал, что группа поддержит позицию ливанского правительства. В прошлом, правда, он угрожал защищать экономические права Ливана с оружием в руках.