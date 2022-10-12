Тегеран подтвердил обогащение урана на третьем из трех каскаде центрифуг в Натанзе

12 окт. 21:41

Иран подтверждает факт обогащения урана на третьем каскаде центрифуг IR-6 на подземном объекте в Натанзе, заявил глава Организации по атомной энергии Исламской Республики Мохаммад Эслами.

Он напомнил, что Иран - официальный член МАГАТЭ, он придерживается соответствующих договоров в области атомной энергетики.

"Вся ядерная деятельность осуществляется нами [Ираном] сугубо под контролем агентства. Данные, опубликованные в отчетах МАГАТЭ, были ранее официально предоставлены иранской стороной", - цитирует Эслами агентство Клуб молодых журналистов.

Напомним, в ночь на вторник Reuters сообщило, что МАГАТЭ в своем конфиденциальном отчете заявило о старте обогащения урана на третьем каскаде центрифуг на объекте в Натанзе, причем на данном объекте запущен третий каскад из трех. Из отчета следует, что Иран уведомил МАГАТЭ о намерении дополнительно смонтировать в Натанзе три каскада центрифуг IR-2m в дополнение к 12 каскадам, установка которых была запланирована прежде.