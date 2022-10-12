"Россети" и "Азерэнержи" расширят сотрудничество в развитии электросетей России и Азербайджана

12 окт. 21:32

ПАО "Россети" и АО "Азерэнержи" заключили соглашение о намерениях долгосрочного сотрудничества, цель которого - углубление взаимодействия при эксплуатации и развитии электросетевой инфраструктуры РФ и Азербайджана. Такое сообщение распространила пресс-служба российской компании.

Под документом подписались заместитель гендиректора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг "Россетей" Алексей Мольский и вице-президент "Азерэнержи" Вугар Шахмурадов.

Срок действия соглашения - три года. Компании будут сотрудничать в области проектирования, строительства и реконструкции межгосударственных ЛЭП, вести совместные исследования на тему возможностей реализации интеграционных проектов, в том числе энергокоридора "Север - Юг" и замыкания Южно-Кавказского энергокольца.

Они намерены обмениваться опытом в эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте электросетевых объектов, взаимодействовать относительно предотвращения и ликвидации ЧС в электросетях на приграничных территориях России и Азербайджана. В планах и совместная работа в области развития кадрового потенциала.

"Соглашение будет способствовать расширению кооперации между нашими странами в рамках проведения совместных исследований и разработок, более эффективному использованию электрической энергии с учетом требований обеспечения безопасности и защиты окружающей среды", - отметил Мольский.

"Приоритетом является перспективное строительство новых межгосударственных линий электропередачи для повышения надежности наших энергетических систем", - указал Шахмурадов.