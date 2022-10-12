Годовая инфляция продолжает замедляться в России

12 окт. 20:51

Инфляция в РФ в годовом выражении продолжает замедляться, об этом сообщается в еженедельном обзоре Минэкономразвития России.

"На неделе с 4 по 10 октября 2022 года инфляция составила 0,03%. В годовом выражении инфляция продолжила замедляться - до 13,36%", - пояснили в ведомстве.

Неделей ранее, на 5 октября, показатель составлял 13,49%.

В течение этой недели темпы роста цен на продовольственные товары снизились до 0,05%, при этом фрукты и овощи замедлили удорожание, цены на другие продукты снизились.

Цены на непродовольственные товары за неделю остались прежними, а на туристические и регулируемые услуги - выросли на 0,05%, при удорожании билетов на внутренние авиарейсы.