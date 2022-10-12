В Белом доме заявили, что Байден не будет встречаться с Путиным

12 окт. 20:51

Джо Байден не собирается проводить переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Президент глубоко убежден в том, что Москва должна принять наши предложения по американским заключенным в России, либо представить серьезное контрпредложение для проведения переговоров. Однако, повторю, у него нет намерения встречаться с Владимиром Путиным", - цитирует ее РИА Новости.

При этом она отметила, что администрация США продолжает вести переговоры с московской стороной касаемо перспектив обмена заключенными.