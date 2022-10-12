Глава Минэнерго Азербайджана встретился с Александром Новаком

12 окт. 20:36

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов провел встречу в Москве с вице-премьером РФ Александром Новаком в рамках Российской энергетической недели.

"Провели в Москве плодотворные дискуссии с заместителем премьер-министра России Александром Новаком по вопросам двусторонней и глобальной энергетической повестки дня", - написал он в своем Twitter.

Также министр заявил, что Азербайджан является гарантом обеспечения баланса рынка нефти в рамках сотрудничества ОПЕК+.

"В ходе "Российской энергетической недели" мы оценили возможности баланса рынка нефти и развитие "зеленой" энергетики в условиях современных реалий", - отметил Шахбасов.

Помимо этого, он подчеркнул, что Российская энергетическая неделя является той площадкой, на которой представляются различные взгляды на современные тенденции в мировой энергетике, трансформационные процессы и новые реалии, вызванные энергокризисом.