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ЕС примет новые санкции против Ирана 17 октября

ЕС примет новые санкции против Ирана 17 октября

Главы МИД стран Евросоюза примут 17 октября новые санкции против иранских чиновников, причастных, по версии Брюсселя, к подавлению акций протеста, заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на заседании комиссии Сената по иностранным делам.

"В понедельник состоится встреча министров иностранных дел стран Евросоюза. Мы примем санкции против ответственных за репрессии в Иране", - цитирует ее ТАСС.

Дипломат добавила, что страны Евросоюза уже достигли предварительной договоренности по новым рестрикциям, и выразила уверенность, что решение по ним будет принято, несмотря на давление Ирана.

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