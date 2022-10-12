Путин завтра встретится с Жапаровым и Рахмоном в Астане

12 окт. 19:52

Российский президент Владимир Путин завтра проведет в Астане трехстороннюю встречу с главами Кыргызстана и Таджикистана, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, на встрече будет рассматриваться конфликт на границе - Путин предложит провести трехсторонние переговоры по демаркации спорных участков.

"Мы с озабоченностью воспринимаем периодические обострения обстановки на границе, наиболее серьезные были в апреле 2021 года и совсем недавно, 14-18 сентября", - цитирует Ушакова Sputnik Кыргызстан.

Помощник президента подчеркнул, что Москва выступает за дипломатическое урегулирование пограничного вопроса между Бишкеком и Душанбе, "готова подставить братское плечо", предоставить "любое приемлемое для Бишкека и Душанбе содействие", включая и помощь при делимитации и демаркации границы. Еще одним предложением российской стороны станет организация трехстороннего диалога на уровне экспертов.

"Россия считает, что недоброжелатели могут попытаться использовать конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана для дестабилизации. Мы считаем крайне контрпродуктивным возникновение любых трений между союзниками по ОДКБ. Любой такой конфликт может быть использован для дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе", - добавил помощник российского лидера.