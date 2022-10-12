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В Махачкале реформируют общественный транспорт

В Махачкале реформируют общественный транспорт

Рабочая группа приступит к комплексной реформе общественного транспорта Махачкалинской агломерации. Распоряжение о ее создании подписал врио главы правительства Дагестана Руслан Алиев.

Вице-премьер республики Ризван Газимагомедов возглавит эту группу, его заместителем будет министр транспорта и дорожного хозяйства РД Джамбулат Салавов, пишет "АиФ-Дагестан.

В группу также вошли должностные лица Минтранса, Минэкономразвития, Минфина, Минэнерго РД, а также сотрудники администрации Махачкалы, в том числе мэр Салман Дадаев.

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