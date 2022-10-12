Крымские школьники могут уйти на дистант

12 окт. 19:33

Школы могут быть переведены на дистанционное обучение в Крыму, заявил глава республики Сергей Аксенов на совещании в правительстве.

"Мы завтра с утра в рамках антитеррористической комиссии примем решение о режиме работы школ с учетом того, что много звонков фейковых поступает о минировании учебных учреждений, учреждений здравоохранения - сегодня, в том числе, поступали, - и других центров", - цитирует его РИА Новости.

Аксенов не исключил, что завтра же может быть принято решение о переводе их на "удаленку" "на какое-то время". В то же время, он призвал не забегать вперед.

Глава Крыма заверил, что будет найдено максимально обеспечивающее безопасность детей решение.