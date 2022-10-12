Решение ОПЕК+ заставило Байдена переосмыслить отношения США с Саудовской Аравией

12 окт. 19:24

Американский лидер Джо Байден переоценивает отношения Вашингтона и Эр-Рияда в свете последнего решения ОПЕК+ и намерен скоординировать дальнейшие шаги, заявил советник главы США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Президент изучит все факторы. Он хочет обсудить с конгрессом, и затем в надлежащее время будет принято решение о том, куда двигаться дальше", - приводит его слова РИА Новости.

Салливан подчеркнул, что решение будет принято с учетом первостепенных интересов американцев. "Джо Байден хочет иметь возможность методично провести переоценку отношений, сделать это стратегически", - добавил он.

Советник отметил, что отношения США и Саудовской Аравии "носят ответственный характер и проверены временем".