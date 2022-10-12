Ильхам Алиев и премьер Пакистана готовы обменяться визитами

12 окт. 19:14

Президент Азербайджана Ильхам Алиев намерен посетить Пакистан, об этом он заявил в ходе встречи в Астане с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

"Шариф пригласил президента Ильхама Алиева посетить Пакистан. Президент Азербайджана заявил о намерении посетить Пакистан и в свою очередь пригласил премьер-министра Шахбаза Шарифа посетить нашу страну", - говорится на сайте главы азербайджанского государства.

Пакистанский премьер также заявил о намерении посетить Азербайджан.

На переговорах Шариф подчеркнул, что Исламабад всегда поддерживал территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, а Ильхам Алиев отметил постоянную поддержку Баку Пакистана в вопросе Джамму и Кашмира.