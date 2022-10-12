Структура "Газпрома" потребовала у отца экс-сенатора Арашукова 473 млн рублей

12 окт. 18:59

Московский городской суд зарегистрировал иск ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск" к бывшему советнику гендиректора "Газпром межрегионгаз" Раулю Арашукову, рассказали в пресс-службе Мосгорсуда.

Компания требует возмещения материального вреда на 472 775 131 рубля, передает "Интерфакс".

Гражданский иск подан в рамках уголовного дела, решение по нему будет вынесено во время принятия приговора.

Напомним, Рауля Арашукова и его сына, сенатора Рауфа Арашукова задержали 30 января 2019 года. В конце прошлого месяца присяжные назвали доказанной вину Арашукова-младшего по всем обвинениям, в том числе в организации двух убийств и участии в преступном сообществе его отца. Они сочли доказанной и вину Рауля Арашукова в создании сообщества и хищении газа более чем на 4,4 млрд рублей.