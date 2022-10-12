Неприсоединение Турции к санкциям против РФ забеспокоило Европу

12 окт. 18:52

Отказ Анкары присоединяться к антироссийским санкциям вызвало беспокойство у Европы, так как есть свободное обращение товаров в рамках таможенного союза ЕС-Турции, сказано в сообщении ЕК.

"Продолжающаяся политика Турции, направленная на неприсоединение к ограничительным мерам против России, вызывает обеспокоенность из-за свободного обращения товаров, в том числе товаров двойного назначения, в рамках таможенного союза ЕС и Турции", - говорится в тексте.

Так же подчеркивается, что Турция остается основным партнером Европы в ключевых областях, представляющих общий интерес: миграция, борьба с терроризмом, экономика, торговля, энергетика, продовольственная безопасность и транспорт.

"Турция способствовала диалогу между Россией и Украиной и сыграла ключевую роль в соглашении об экспорте зерна, хотя она также решила расширить торговые и финансовые отношения с Россией", - отметили в Еврокомиссии.