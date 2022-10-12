Астана принимает заседание Совета глав МИД стран СНГ

12 окт. 18:37

Заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ проходит в эти минуты в Астане в преддверии саммита глав государств Содружества.

Председатель, заместитель премьер-министра, глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди, напомнил, что встреча традиционно проходит перед заседанием совета лидеров стран СНГ.

"Нам предстоит рассмотреть и окончательно согласовать документы, вносимые на рассмотрение глав государств", - цитирует дипломата РИА Новости.

Тлеуберди отметил, что в 2022 году в рамках председательства Казахстана в СНГ все запланированные ранее мероприятия осуществляются в плановом порядке, а сотрудничество по всем темам многосторонней повестки реализуется "на достаточно хорошем уровне".

Министр поблагодарил коллег "за поддержку и слаженную работу".