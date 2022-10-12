Израиль согласился на демаркацию границ с Ливаном

12 окт. 18:34

Кабмин Израиля одобрил соглашение с Ливаном о демаркации морских границ, сообщает пресс-служба главы правительства.

"Правительство подавляющим большинством голосов одобрило принципы соглашения с Ливаном и предложение премьер-министра Яира Лапида представить соглашение в Кнессет", - сказано в сообщении.

Отмечается, что члены кабмина поддержали важность и необходимость соглашения с Ливаном, которое будет представлено в Кнессет. Далее соглашение будет представлено на утверждение правительства.

Ранее израильский премьер Яир Лапид заявил о достижении исторического соглашения с Ливаном о демаркации морских границ.