Новак рассказал о ситуации в российской энергетике

12 окт. 18:28

Вице-премьер России Александр Новак охарактеризовал как стабильную ситуацию в энергетике РФ, соответствующие заявления он сделал в ходе выступления на Российской энергетической неделе.

государство готовится к введению ЕС эмбарго на российские энергоресурсы, переориентируя поставки.

"Мы обеспечиваем внутренний рынок необходимыми энергетическими ресурсами, обеспечиваются поставки на экспорт наших традиционных видов энергоресурсов", - цитирует его ТАСС.

Новак заверил, что власти готовятся к том, что с декабря начнет действовать эмбарго на поставку нефти, а с февраля - нефтепродуктов.

"Для этого мы реализуем ряд проектов по переориентации наших энергетических ресурсов на Восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион", - пояснил чиновник.

Он добавил, что Москва рассчитывает на сохранение российского экспортного потенциала, невзирая на все трудности, на то, что РФ останется ведущим энергетическим партнером.