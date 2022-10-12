Кремль: отказ Анкары от санкций против РФ дает импульс двустороннему сотрудничеству

12 окт. 18:22

Турция принципиально не присоединяется к антироссийским санкциям Запада, что придает импульс торгово-экономическому сотрудничеству, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

"Турция принципиально не присоединяется к противозаконным антироссийским санкциям Запада и то, что Турция занимает такую позицию, придает дополнительный импульс расширению торгово-экономического партнерства", - цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что на встрече глав двух стран в Сочи в августе "были конкретные договоренности по активизации всех форм торгово-экономического сотрудничества".

"Упомяну, что товарооборот в 2021 году вырос на 57% и достиг 33 млрд долларов, а январе-июле вырос еще на 80%", - добавил Ушаков.

Также помощник Путина рассказал о частоте общения президентов России и Турции. Он заявил, что Путин и Эрдоган с начала года провели 13 телефонных разговоров, а в последнее время их встречи проходят ежемесячно.