Москва и Баку вкладываются в Киргизию

За последнюю неделю в информационное поле дважды попадала обычно редко освещаемая тема инвестиций в экономику Киргизии. Поскольку ситуация в мире с продовольствием, торговлей и логистическими цепочками сейчас нестабильная, для государства, расположенного в самом сердце Центральной Азии, открываются новые возможности.

Логистика в регионе начала перестраиваться и расширяться еще во время пандемии коронавируса, а теперь к глобальным проблемам добавился украинский конфликт. При этом по сравнению с прошлым годом ВВП Киргизии растет, она даже начала опережать по темпам роста экономических показателей другие страны ЕАЭС. Приток инвестиций также увеличился.

На прошлой неделе в Баткене и Оше проходил двухдневный российско-киргизский инвестиционный форум, завершившийся подписанием порядка двух десятков соглашений. Общая сумма российских инвестиций в Киргизию составила $500 млн. Форум был организован российско-киргизским фондом развития. В его работе приняли участие председатель кабмина Киргизии Акылбек Жапаров, зампред правительства России Алексей Оверчук, представители российских компаний, работающих в сферах энергетики, сельского хозяйства, логистики, промышленности и торговли, а также руководители регионов двух стран.

Жапаров рассказал, что Россия в данный момент находится на третьем месте по инвестициям в экономику Киргизии, заметив, что есть куда стремиться. Оверчук, в свою очередь, подтвердил заинтересованность российской стороны в наращивании инвестиций в Киргизию, добавив, что российский бизнес инвестировал в республику уже более $2 млрд. Две страны сотрудничают в сферах торговли, фармацевтики, геологоразведки, зеленой энергетики. “В активной стадии более 30 проектов на $1 млрд. Наши крупнейшие нефтегазовые компании обеспечивают газом население и предприятия, развиваются заправочные станции. Обсуждаются вопросы развития атомной энергетики”, - перечислил Оверчук.

Кроме того, обсуждалось подписание контракта на строительство первого в Киргизии пятизвездочного отеля на побережье Иссык-Куля стоимостью $50 млн. Среди других соглашений были договоренности о создании солнечных станций, поставках российской техники, строительстве комбикормового завода и завода по производству инсулина, локализации производства тяговых, высокотехнологичных и бионических протезов, а также создании высокотехнологичного коммерческого банка на территории республики.

В рамках форума был дан старт строительству в Баткенской области завода по производству автоклавного газобетона, нового корпуса для учебно-воспитательного комплекса “Азамат”, а также современного медицинско-диагностического центра. Финансирование было предоставлено российско-киргизским фондом развития, который был учрежден в 2014 году для укрепления и расширения сотрудничества между бизнес-сообществами.

Также в Киргизии выразили готовность наращивать экспорт своих сельскохозяйственных продуктов в Россию. С этой целью в Ала-Букинском и Сузакском районах строят два логистических центра.

Интересно, что на днях был создан совместный киргизско-азербайджанский фонд развития. Документы о его учреждении были подписаны во время государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Киргизию 11-12 октября. Штаб-квартира фонда, уставной капитал которого составит $25 млн, будет находиться в Бишкеке. Фонд будет инвестировать в агропромышленный комплекс, сектор водоснабжения и здравоохранения, автомобильную промышленность, науку и технологии, газопромышленный комплекс, швейную, текстильную, горнодобывающую и металлургическую промышленность.

Ильхам Алиев отметил, что совместный фонд развития послужит привлечению инвестиций, созданию рабочих мест и наращиванию сотрудничества между странами в торгово-экономической сфере.

Садыр Жапаров на заседании первого межгосударственного совета Азербайджана и Киргизии пообещал защищать интересы азербайджанских инвесторов. По его мнению, есть перспективы сотрудничества в транспортно-логистической сфере, информационно-коммуникационных технологиях, образовании, туризме и спорте.

Географические расположение Киргизии достаточно выгодное, так что у нее есть все шансы стать заметным логистическим хабом, но необходимы инвестиции, в том числе в региональную транспортную инфраструктуру. Россия с Азербайджаном уже вносят в развитие Киргизии серьезный вклад. В ближайшие месяцы ожидается подписание новых проектов и соглашений, по крайней мере с российской стороной.