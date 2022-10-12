РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

"Газпром" приступает к строительству перемычки между восточной и западной системами газоснабжения

&quot;Газпром&quot; приступает к строительству перемычки между восточной и западной системами газоснабжения

"Газпром" начинает прокладывать перемычку для соединения западной и восточной систем газоснабжения России, рассказал глава компании Алексей Миллер, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя".

Он напомнил, что президент России поставил задачу соединить единую систему газоснабжения Европейской части страны с газовой инфраструктурой, созданной на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири.

"Соответственно, мы приступаем к строительству перемычки, которая соединит восточную и западную часть страны", - приводит слова Миллера ТАСС.

1155 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео


English version