"Газпром" приступает к строительству перемычки между восточной и западной системами газоснабжения

12 окт. 17:51

"Газпром" начинает прокладывать перемычку для соединения западной и восточной систем газоснабжения России, рассказал глава компании Алексей Миллер, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя".

Он напомнил, что президент России поставил задачу соединить единую систему газоснабжения Европейской части страны с газовой инфраструктурой, созданной на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири.

"Соответственно, мы приступаем к строительству перемычки, которая соединит восточную и западную часть страны", - приводит слова Миллера ТАСС.