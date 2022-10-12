Лавров заявил о готовности России "воплотить в жизнь" заявления Москвы, Баку и Еревана

12 окт. 17:46

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Астане сообщил о готовности Москвы вносить вклад в реализацию трехсторонних договоренностей глав России, Азербайджана и Армении, а также обсуждать их скорейшую реализацию.

"Я знаю, что были контакты в Европе совсем недавно, СМИ полнятся различными слухами и предположениями. Конечно, было бы важно сегодня рассмотреть, что мы могли бы еще сделать, чтобы три трехсторонних заявления лидеров России, Армении и Азербайджана воплощались в жизнь побыстрее", - цитирует его РИА Новости.

Глава МИД подчеркнул, что сейчас для нормализации сделано многое, включая вопросы разблокирования транспортных связей и делимитации границ. "Полная нормализация отношений между нашими близкими соседями и друзьями полностью отвечает нашим интересами, готовы вносить свой вклад в этот процесс", - добавил он.