Лавров: ОДКБ готова послать наблюдателей в Армению на границу с Азербайджаном

12 окт. 17:38

Организация договора о коллективной безопасности готова направить своих наблюдателей в Армению, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

Он напомнил, что сразу после просьбы Еревана созвать внеочередной саммит ОДКБ он был проведен, и на нем было решено отправить в Армению генсека ОДКБ и руководителя объединенного штаба. По итогам поездки были получены рекомендации, которые "заключаются в том, чтобы отправить на территорию Армении, на границу с Азербайджаном, мониторинговую миссию наблюдателей ОДКБ".

По словам Лаврова, остается получить соответствующее решение Совета коллективной безопасности, который должен созвать председатель ОДКБ.

"Им сейчас является Республика Армения, поэтому как только время у вас появится, мы будем готовы такую миссию формально одобрить, она сможет приступить к работе", - уточнил глава МИД РФ.

Мирзоян в ответ сообщил, что Ереван ожидает наблюдателей, но пока такая встреча не согласована. Лавров заверил собеседника, что РФ готова в любой момент организовать такую сессию в режиме онлайн.